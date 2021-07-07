Кабмин рекомендовал регионам строго соблюдать ограничения

Кабмин рекомендовал регионам строго соблюдать ограничения
Так перечни написано о том, чтобы рекомендовать власти субъектов России обеспечить строгое  соблюдение ранее принятых мер. Фото: pixabay.com

Власти регионов России должны строго соблюдать ограничения на проведение массовых мероприятий, во время которых не выполняются санэпидемтребования. Такой пункт содержится в перечне поручений по итогам заседания координационного совета по борьбе с COVID-19, которое премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел накануне.

Так перечни написано о том, чтобы рекомендовать власти субъектов России обеспечить строгое соблюдение ранее принятых мер, направленных на понижение скорости распространения COVID-19 на территории страны, в том числе ограничение на проведение массовых мероприятий без соблюдения необходимых санэпидемтребований. Об этом сообщает ТАСС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Nature вышла статья о «Спутнике V». Российская вакцина «Спутник V» нашла применение в 70 странах, но до сих пор она не получила одобрения Всемирной организации здравоохранения.

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