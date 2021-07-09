В Ленобласти за сутки коронавирус подхватили 239 человек

В Ленобласти за сутки коронавирус подхватили 239 человек
Медработника, пострадавшим от коронавируса, положены выплаты. Фото: комитет по здравоохранению

В Ленинградской области зафиксировано еще 239 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 9 июля. В числе антилидеров снова оказались Всеволожский (там заболели 58 человек), Выборгский (21) и Гатчинский (19) районы.

За указанный период стало известно о 11 летальных исходах. В официальной сводке истории коронавируса в регионе теперь значится 50 695 заболевших с начала пандемии, выздоровели из числа заболевших ковидом 45 015 человек.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 27 месте. Петербург находится на третьем — 1 951 зараженный. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 6 643 человека. Второе место у Подмосковья — 2 545 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что случаи повторного заражения COVID-19 в России составляют не больше 1%.

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