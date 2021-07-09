Дети прыгали на припаркованном внедорожнике на Комендантском

Дети забрались на внедорожник на Комендантском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

Дети забрались на внедорожник на Комендантском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

Жители Приморского района заметили детей, которые прыгали на припаркованном внедорожнике.

Инцидент произошел в четверг, 8 июля, у одного из домов на Комендантском проспекте. Кадрами развлекающихся школьников очевидцы поделились в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На видеозаписи зафиксировано, как один из мальчиков снимал, а второй танцевал на капоте. В комментариях к записи пользователи предположили, что они хотели снять видеоролик для TikTok.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школьник на «Ладе» врезался в такси на проспекте Художников. По словам очевидцев, легковой автомобиль врезался в машину службы такси «Ситимобил».