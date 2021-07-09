Дети прыгали на припаркованном внедорожнике на Комендантском

Дети прыгали на припаркованном внедорожнике на Комендантском
Дети забрались на внедорожник на Комендантском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте". 

Жители Приморского района заметили детей, которые прыгали на припаркованном внедорожнике.

Инцидент произошел в четверг, 8 июля, у одного из домов на Комендантском проспекте. Кадрами развлекающихся школьников очевидцы поделились в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На видеозаписи зафиксировано, как один из мальчиков снимал, а второй танцевал на капоте. В комментариях к записи пользователи предположили, что они хотели снять видеоролик для TikTok.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что школьник на «Ладе» врезался в такси на проспекте Художников. По словам очевидцев, легковой автомобиль врезался в машину службы такси «Ситимобил».

дети новоси спб


 

Новости партнеров
На дорогах Петербурга за выходные задержали 128 «машин-призраков»
На дорогах Петербурга за выходные задержали 128 «машин-призраков»
От огнеупорных до водонепроницаемых: рейтинг самых сильных знаков зодиака
От огнеупорных до водонепроницаемых: рейтинг самых сильных знаков зодиака
Что оставил после себя глава комитета по природопользованию Денис Беляев
Что оставил после себя глава комитета по природопользованию Денис Беляев
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дети прыгали на припаркованном внедорожнике на Комендантском
В Кронштадте построят пешеходную набережную за 32 миллиона
Участие в Евровидении обошлось Манижи примерно в 11 миллионов
Молодой отец с коляской мчал по дороге на гироскутере Петербурга
В Пулково задержали два авиарейса в пятницу
Моргенштерн сделал предложение в трусах
«Майор Гром» занял первое место в мировом топе Netflix
Международный Каннский фестиваль открылся во Франции