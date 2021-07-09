Эндокринолог рассказала о ягоде, понижающей риск сахарного диабета

Ягодой, которая уменьшает риск возникновения сахарного диабета, посчитали крыжовник. У этой ягоды насчитали большое количество полезных свойств.
Диетолог и эндокринолог Егана Королева в эфире телеканала «Москва 24» объяснила, каким образом возможно снизить риск возникновения сахарного диабета. По ее мнению, для данной цели незаменим крыжовник.
Потому как в составе ягоды находится большое количество витамина Н, он-то и сокращает риск заболевания за счет снижения уровня глюкозы в организме.
При этом витамин Н также принимает участие в синтезе расщепляющего углеводы фермента — глюкокиназы.
Помимо прочего, крыжовник имеет высокий уровень серы и витамина С. Специалист напомнила, что существуют исследования, который подтверждают пользу ягоды при акне и дерматитах.
К тому же в крыжовнике есть марганец. Он снижает риски разорвать связки, сломать кость или получить вывих. В связи с этим данная ягода полезна тем, кто испытывает боли в костях и суставах.
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