Диетолог рассказала, как правильно выбрать малину

Диетолог рассказала, как правильно выбрать малину
Диетолог рассказала, какую малину лучше не покупать. Фото: pixabay

Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, как правильно выбрать малину.

Она отметила, что лучше покупать сухую ягоду, так как пустившая сок малина быстро лишится своих вкусовых качеств.

«Важен аромат: чем слаще малина, тем он сильнее выражен. Желтоплодная малина ничуть не уступает по степени сладости красной ягоде», – цитирует диетолога РИА «Новости».

По словам эксперта, лучше не покупать эту ягоду в контейнере, который не пропускает воздух.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты Роскачества дали советы по выбору правильной черешни. Если веточки не сочные и зеленые, а коричневые и сухие, — значит, черешню хранили достаточно долго, и она, скорее всего, растеряла свои вкусовые и полезные качества.

диетолог малина ягоды


 

Новости партнеров
Умерла актриса Наталья Попова, сыгравшая в
Умерла актриса Наталья Попова, сыгравшая в "Двенадцати месяцах"
Двое пострадали в
Двое пострадали в "огненном" ДТП под Петербургом
Эксперт рассказал, чем обернутся для Петербурга толпы безмасочников на
Эксперт рассказал, чем обернутся для Петербурга толпы безмасочников на "Алых парусах"
Под Выборгом водитель на иномарке пострелял в собаку и ее хозяина и уехал
Под Выборгом водитель на иномарке пострелял в собаку и ее хозяина и уехал
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мясников рассказал, как правильно измерять давление
Эксперт рассказала, насколько эффективна повторная вакцинация от ...
«Зенит» назвал стартовый состав на товарищеский матч с «Шальке»
Диетолог рассказала, как правильно выбрать малину
До 29 градусов жары ожидается в Ленобласти в воскресенье
Петербуржцев ожидает солнечное воскресенье
«Нормально». Беглов рассказал о своем самочувствии после ревакцинации
Моргенштерн оказался под капельницей в Турции