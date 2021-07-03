Диетолог рассказала, как правильно выбрать малину

Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, как правильно выбрать малину.

Она отметила, что лучше покупать сухую ягоду, так как пустившая сок малина быстро лишится своих вкусовых качеств.

«Важен аромат: чем слаще малина, тем он сильнее выражен. Желтоплодная малина ничуть не уступает по степени сладости красной ягоде», – цитирует диетолога РИА «Новости».

По словам эксперта, лучше не покупать эту ягоду в контейнере, который не пропускает воздух.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты Роскачества дали советы по выбору правильной черешни. Если веточки не сочные и зеленые, а коричневые и сухие, — значит, черешню хранили достаточно долго, и она, скорее всего, растеряла свои вкусовые и полезные качества.