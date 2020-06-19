Эксперты Роскачества дали советы по выбору правильной черешни

Основной объем черешни на российском рынке с мая по август представлен продукцией из Турции и Азербайджана, также ягоды привозят из Молдовы, Узбекистана, Армении, Ирана, Сербии, Белоруссии и даже Китая. Фото: pixabay.com

Основной объем черешни на российском рынке с мая по август представлен продукцией из Турции и Азербайджана, также ягоды привозят из Молдовы, Узбекистана, Армении, Ирана, Сербии, Белоруссии и даже Китая. Фото: pixabay.com

Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать вкусную и не испорченную черешню. Так, в первую очередь, важно обратить внимание на черешки ягод.

Если веточки не сочные и зеленые, а коричневые и сухие, — значит, черешню хранили достаточно долго, и она, скорее всего, растеряла свои вкусовые и полезные качества. Специалисты также отмечают, что не стоит ориентироваться на размер и цвет черешни — её вкус от этого не зависит, но неравномерный окрас свидетельствует о низком качестве ягод: возможно, спелые плоды собирали вместе с недозрелыми либо смешали сорта.

Влажная и подгнивающая черешня также не лучший выбор для покупки. Эксперты подчеркивают, что хранить ягоды лучше в холодильнике, защитив предварительно от излишней влаги. Перед употреблением, напоминают в Роскачестве, плоды, как и любые другие продукты, необходимо тщательно вымыть.

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