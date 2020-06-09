Роскачество рассказало, как сбросить лишние килограммы после самоизоляции

Эксперты Роскачества дали рекомендации для россиян, которые хотят сбросить лишний вес, появившийся во время самоизоляции.

Как сообщает РИА Новости, для начала худеющим рекомендуют снизить потребление калорий на 15-30%, либо на 200-300 ккал, если человек не занимается спортом.

Завтракать лучше в течение часа после пробуждения, а ужинать за три-четыре часа до сна. Прием пищи должен быть через 3,5-4 часа после последнего.

Половину рациона должны занимать овощи, четверть — нежирный белок, а вторую четверть — медленные углеводы. От быстрых углеводов стоит отказаться, пить больше постой воды. Также в день рекомендуется съедать не менее двух порций фруктов и трех порций овощей.

Ложиться спать стоит около 10-11 вечера. Правильный режим сна будет влиять на выработку гормонов, регулирующих количество съеденного.

Также при похудении эффективна будет интенсивная ходьба — рекомендуется проделывать не меньше десяти тысяч шагов в день.

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