В квартире на Лермонтова обчистили сейф с драгоценностями

Злоумышленник вскрыл сейф на улице Лермонтова в Петербурге и скрылся. Фото: Pixabay

Злоумышленник вскрыл сейф на улице Лермонтова в Петербурге и скрылся. Фото: Pixabay

В Петербурге в Красносельском районе города произошла квартирная кража.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 8 июля 38-летний мужчина сообщили правоохранительным органам о том, что его квартиру обворовали.

Все произошло по улице Лермонтова дома 12/1.

Когда полиция прибыли на место случившегося, то установила, что в период со 2 по 7 июля неизвестный каким-то образом сумел проникнуть в квартиру на 1 этаже.

В распоряжении преступника оказался ноутбук. Затем же главной наживой стало содержимое металлического сейфа. Из него неизвестный забрал брошь, три пары сережек, браслет, четыре кольца из металла желтого цвета, браслет из металла красного цвета, серьги из металла белого цвета. Таким образом общая сумма ущерба составила 260 тыс. рублей.

Отмечается, что в квартире нет сигнализации. При этом нет и видеонаблюдения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище потерпевшего».

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге задержан домушник, изготовлявший дома на станке ключи для взлома замков.