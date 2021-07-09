В Пулково обнаружили посылку с наркотиками в колонках

В Пулково обнаружили посылку с наркотиками в колонках
Мужчина попытался отправить посылку в Иркутск. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В петербургском аэропорту Пулково правоохранители обнаружили наркотики в одной из посылок. Отправителя запрещенного вещества поместили под стражу.

Посылка была найдена в почтовом отделении, в ней находились акустические колонки с «сюрпризом»: внутри было спрятано наркотическое вещество, общей массой около 800 граммов.

Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО, 26-летний житель Петербурга попытался оправить посылку в Иркутск. Мужчину задержали, а в его квартире провели обыск и изъяли еще 500 граммов наркотика. Эту порцию петербуржец планировал распространить в Петербурге и Ленобласти.

По данному факту возбудили уголовное дело. Горожанину грозит до 20 лет колонии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция Северной столицы взяла под стражу распространителя наркотиков, который подозревается в развозе экстази на «Мерседесе».

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