В Пулково 9 июля задержали 7 рейсов

В пятницу, 9 июля, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние и международные рейсы. Всего с вылетом опаздывают семь самолетов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Антальи, Симферополя, Сочи, Москвы, Екатеринбурга и Оша. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

С вылетом задерживаются два рейса до Антальи ZF 7891 и FV 5853. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 14:20 и в 14:50, однако время вылета сдвинули.

Далее с опозданием вылетит рейс FV 5663 до Антальи. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 15:40.

Также задерживают рейс U6 511 до Симферополя. Его обслуживает авиакомпания «Уральские авиалинии». Самолет должен был улететь в 16:10.

Кроме того позже положенного вылетит рейс FV 5617 до Сочи. Воздушное судно должны были отправить в 15:20.

Рейс U6 060 прибудет с опозданием. Самолет до Москвы авиакомпании»Уральские авиалинии» должен был взлететь в 16:55, однако судно полетит позже.

Затем с опозданием вылетит U6 173 до Екатеринбурга. Его обслуживают «Уральские авиалинии». Он должен был отправиться в 17:55.

Помимо прочего опаздывает с вылетом судно до Оша, рейс U6 2733, вылетит позднее обещанного.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково откроют курилки в ближайшие месяцы.