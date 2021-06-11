В Пулково откроют курилки в ближайшие месяцы

В Пулково откроют курилки в ближайшие месяцы
Пулково. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Депутаты Петербурга предложат федеральным властям утвердить единые правила поведения в аэропортах.

В ближайшие месяцы в Пулково будут открыты курительные комнаты, сообщили депутат петербургского ЗакСа Денис Четырбок.

«Аэропорты — это объекты федерального значения, и все регламентирующие документы должны приниматься федеральными органами власти. Регионы самостоятельно утвердить правила пользования аэропортом не могут, а значит, никак не могут повлиять на ситуацию с теми же нелегальными торговцами и навязчивыми таксистами», — пояснил Четырбок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что курительные комнаты в Пулково появятся уже к летнему сезону. Их будет по одной или две на каждую «стерильную» зону, пока что проект находится на стадии разработки. Пока что курить петербуржцы и гости города могут в 15 метрах от входа в аэропорт.

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