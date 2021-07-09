В Петербурге может появиться новые праздник – «День Невы»

Беглов считает, что такая идея обязательно понравится горожанам.

В Санкт-Петербурге обдумывают введение нового праздника – «День Невы». Такую идею обсуждали на заседании Экологического совета при Губернаторе города. Об этом сегодня, 9 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Александр Беглов считает, что петербуржцам должна понравиться инициатива, ведь Нева является не только основной водной артерией города, но также «настоящим украшением» города.

Напоминаем, что в Петербурге насчитывает более тысячи водных объектов. За последние годы удалось увеличить количество городских очистных сооружений, в связи с чем уровень очистки сточных вод достиг 99,5%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге партия «Новые люди» начала собирать подписи за очистку реки Новой.