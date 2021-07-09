В Петербурге ожидается 34-градусная жара в субботу

В Петербурге ожидается переменная облачность в субботу, 10 июля.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью обойдется без существенных осадков.

Во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь. Кроме того, ожидается гроза. Ветер юго-восточный, восточный слабый. В ночное время суток столбики термометров покажут +21…+23 градуса, днем температура воздуха ожидается на уровне +32…+34 градуса.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.