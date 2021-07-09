Задержаны 19 человек по делу об убийстве президента Гаити

Задержаны 19 человек по делу об убийстве президента Гаити
Неизвестные напали на президента Гаити и убили его. Фото: скрин Twitter moisejovenel

В Гаити задержали 19 человек, подозреваемых в участии в убийстве президента Жовенеля Моиза, из них 17 колумбийцев и двое американцев гаитянского происхождения.

«Национальные силы правопорядка уже задержали 19 человек, из них 17 колумбийцев и двое американцев гаитянского происхождения, подозреваемых в участии в убийстве президента Республики в ночь со вторника 6 июля на среду 7 июля 2021 года», — сообщает Национальная полиция Гаити на своей странице в Facebook. Отмечается, что еще шесть человек находятся в бегах.

Напомним, неизвестные напали на президента Гаити и убили его. Президент Гаити Жовенель Моиз умер. В ночь на среду на резиденцию президента Гаити напали, некоторые из них говорили по-испански. Они стреляли в Моиза и его жену. От полученных травм он скончался. Пострадала и его жена. Ее госпитализировали в местную больницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что это не первое покушение на президента Гаити. Этой зимой сотрудники полиции предотвратили попытку государственного переворота и убийства Моиза.

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