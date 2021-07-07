Президента Гаити убили при нападении на резиденцию

Президента Гаити убили при нападении на резиденцию
Пострадала и жена президента. Фото: Twitter РИА "Новости".
Президент Гаити Жовенель Моиз сегодня умер.
Ночью на резиденцию президента Гаити напали, некоторые из них говорили по-испански. Они стреляли в Моиза и его жену. От полученных травм он скончался. Пострадала и его жена. Ее госпитализировали в местную больницу. Об этом сообщает Gazette Haiti.
Отмечается, что это не первое покушение на президента Гаити. Этой зимой сотрудники полиции предотвратили попытку государственного переворота и убийства Моиза.
Глава республики возглавлял Гаити уже четыре года.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мать троих детей, которых унесло в море в Абхазии, просили не купаться в шторм. Жительница Петербурга Тамара Молчанова вместе с тремя маленькими детьми приехала на отдых в курортный город Гагра в Абхазии 5 июля. На следующий день женщина вместе с малышами отправилась купаться, несмотря на шторм.
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Президента Гаити убили при нападении на резиденцию