На Гаити произошло крушение самолета, шесть человек погибли

На Гаити произошло крушение самолета, шесть человек погибли
Самолет разбился. Фото: pixabay

Не менее шести человек стали жертвами крушения частного легкомоторного самолета на юге Гаити.

Как сообщает Paris Match, самолет рухнул в 50 километрах от города Порт-о-Пренса, столицы страны. Борт вылетел вечером 3 июля в сторону Жакмеля. Причины авиакатастрофы пока неизвестны.

Погибли шесть человек, которые находились в самолете. Согласно предварительной информации, на борту самолета были двое граждан Доминиканской Республики. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что шесть человек погибли при затоплении судна у берегов Бали. Среди жертв крушения — трое мужчин и трое женщин. Кроме того, восемь человек пострадали.

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