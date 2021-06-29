Шесть человек погибли при затоплении судна у берегов Бали

Известно, что паром следовал с острова Ява на Бали. Фото: Pixabay

Известно, что паром следовал с острова Ява на Бали. Фото: Pixabay

По меньшей мере шесть человек погибли при крушении пассажирского парома в Индонезии.

Кроме того, восемь человек пострадали, передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на руководителя отдела полиции района Джембрана Ади Вибаву.

Среди жертв крушения — трое мужчин и трое женщин.

Напомним, в Индонезии затонуло пассажирское судно, перевозившее свыше 50 человек на борту. Инцидент произошел в акватории около острова Бали. По предварительной информации, на борту находился 41 пассажир, а также 15 членов экипажа, сообщает Xinhuanet.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что количество судов, оказавшихся в ожидании своей очереди для прохода через Суэцкий канал из-за чрезвычайного происшествия с севшим на мель контейнеровозом, достигло 321. Об этом сообщил глава администрации канала адмирал Усама Рабиа.