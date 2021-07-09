Стало известно о состоянии Петра Мамонова

Состояние Мамонова оценивается как крайне тяжелое. Фото: кадр из фильма "Остров"

Состояние Мамонова оценивается как крайне тяжелое. Фото: кадр из фильма "Остров"

Состояние актера и музыканта Петра Мамонова остается тяжелым. Об этом в соцсети сообщили представители артиста.

«Дорогие друзья, не оставляем наших молитв! Петр Николаевич девятый день под ИВЛ, состояние крайне тяжелое, врачи пытаются его выводить из искусственной комы. Молимся», — сообщается в Instagram-аккаунте музыканта.

Напомним, заболевший ковидом 70-летний актер находится в Коммунарке. Он находится в реанимационном отделении. 14 апреля Петр Мамонов отметил 70-летие. Два года назад он перенес инфаркт с последующей операцией на сердце.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российский актер, поэт, основатель группы «Звуки Му» Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусом в больницу в подмосковной Коммунарке.