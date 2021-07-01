Актер Петр Мамонов попал в реанимацию с COVID-19

Актер Петр Мамонов попал в реанимацию с COVID-19
Состояние Мамонова оценивается как тяжелое. Фото: кадр из фильма "Остров"

Российский актер, поэт, основатель группы «Звуки Му» Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусом в больницу в подмосковной Коммунарке.

Заболевшего ковидом 70-летнего актера доставили в Коммунарку пять дней назад. Состояние Мамонова оценивается как тяжелое. Сейчас он находится в реанимационном отделении, за ним наблюдают врачи. Об этом в четверг сообщила его супруга Ольга Мамонова, передает ТАСС.

14 апреля Петр Мамонов отметил 70-летие. Два года назад он перенес инфаркт с последующей операцией на сердце.

Мамонов основал группу «Звуки Му» в 1983 году. С 1986 года он начал сниматься в фильмах. На его счету более 20 ролей. Среди самых известных: «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, «Такси-блюз», «Шапито шоу» и «Остров» Павла Лунгина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, кто из звезд загремел в больницу из-за COVID-19.

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