МакSим, Алентова и Сотникова: кто из звезд загремел в больницу из-за COVID-19

В России каждый день продолжают подтверждать тысячи случаев новой коронавирусной инфекции. COVID-19 не обходит стороной и знаменитостей. Только за последние дни стало известно о нескольких звездах, которые попали в больницу. Так, певица МакSим и вовсе находится в тяжелом состоянии.

МакSим

У певицы Марины Максимовой, известной как МакSим, все началось с простой температуры. Сама она получила несколько отрицательных тестов на коронавирус и решила, что простужена. Температура не проходила несколько дней, а состояние певицы ухудшалось.

В больнице у нее диагностировали сначала 40% поражения легких, а затем – более 75%. В настоящее время Марина находится в состоянии искусственной комы и подключена к ИВЛ. По последним данным, у нее обнаружили поражение печени. Врачи предположили, что артистка давно страдает недугом и, вероятно, он уже перешел в хроническую стадию.

Вера Алентова

В понедельник, 28 июня, стало известно о том, что 79-летняя актриса Вера Алентова была госпитализирована с подозрением на коронавирус. В настоящее время она находится под присмотров врачей. Ей сделали тест на COVID-19, но его результаты пока неизвестны.

Владимир Меньшов

Ранее стало известно о том, что муж Алентовой Владимир Меньшов тоже заразился COVID-19. Режиссер переносит болезнь в легкой форме. Несмотря на это, постановщик находится под наблюдением специалистов.

Вера Сотникова

В понедельник резко стало плохо и актрисе Вере Сотниковой. Она обратилась к врачам, а те приняли решение о ее госпитализации. В настоящее время пациентка находится в одной из столичных клиник.

Артистка как раз собиралась вакцинироваться 28 июня, но симптомы заболевания начали появляться у нее еще накануне. В своем блоге она рассказала, что ей выкручивало руки и ноги, болела даже кожа.

Смертельные случаи

Кого-то новая коронавирусная инфекция не пощадила. От COVID-19 скончался один из богатейших бизнесменов России Олег Бурлаков. Его состояние оценивают в 650 млн долларов. Он умер в Монако, где жил последние годы.

Плохо он себя почувствовал, вернувшись в Монако из Москвы.

В июне не стало основателя легендарной шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгия Мамиконова. О смерти солиста стало известно 28 июня. Он лечился от коронавируса, но болезнь оказалась сильнее. На фоне COVID-19 у него произошла мерцательная аритмия.

Последние недели жизни 76-летний артист провел в институте им. Склифосовского. Его состояние пытались стабилизировать, но ему становилось только хуже.

Счастливое выздоровление

Есть и хорошие новости. Певица Лариса Долина смогла победить коронавирус. О том, что она заболела, стало известно только на днях. Болезнь у нее протекала в тяжелой форме. Все уже позади – она поделилась хорошей новостью. Певица получила отрицательный тест на коронавирус.

Лечилась певица дома. Госпитализировать ее не стали по ее же просьбе. Рядом с Долиной все время находились специалисты.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что препарат «ЭпиВакКорона», которым вакцинируют население, стали выпускать сразу в шприц-дозах.