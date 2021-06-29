Вакцину против коронавируса стали выпускать сразу в шприц-дозах

Вакцину против коронавируса стали выпускать сразу в шприц-дозах
В России начали выпускать вакцину в шприц-дозах. Фото: pixabay

Лекарство «ЭпиВакКорона» против COVID-19 стали для удобства граждан распространять сразу в шприцах.

Как сообщают представители центра-разработчика «Вектор», сделать прививку против коронавируса теперь стало еще проще. Потому как препарат «ЭпиВакКорона» начал распространяться в одноразовых шприц-дозах, а не только в ампулах, как ранее.

«Соответствующие изменения в регистрационное удостоверение внесены 28 июня», — цитирует организацию РИА «Новости».

Отмечается, что новая форма выпуска препарата особенно удобна для городов и сел, находящихся далеко от больших городов.

Теперь нет необходимости набирать дозу из ампулы. Это сократит время подготовки к инъекции.

Кроме того, лекарство в шприц-дозах целиком исключает возможность ошибки. Это позволяет ускорить процедуру вакцинации и избежать очередей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Вектор» подал документы для регистрации еще одной вакцины.

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