Собянин назвал условие введения локдауна в Москве

Собянин назвал условие введения локдауна в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возможном локдауне в столице. Он отметил, что это произойдет в том случае, если городские организации не будут соблюдать требования об обязательной вакцинации от ковида 60 процентов сотрудников.

«Если мы будем каждый сидеть в сторонке и говорить: «вот городские власти что-то делают, а нам наплевать». Так не получится», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Градоначальник добавил, что если организации не выполнят требования, ожидается только один исход — локдаун.

Ранее Собянин отметил, что замечено снижение заболеваемости, но расслабляться пока что не время. Он считает, что пока рано говорить о спаде, хотя есть «определенные тенденции». Напоминаем, что в Москве ежедневно госпитализируют около 1,7 тысяч тяжелые и очень тяжелых больных.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург вновь обогнал Москву в летальной статистике. Умерших от новой коронавирусной инфекции в Северной столице 107 человек. При том, что в Москве скончалось 102 заболевших.

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