В Германии назвали способ уладить разногласия по «Северному потоку — 2»

Существующие между Берлином и Вашингтоном разногласия по поводу «Северного потока — 2» могут быть улажены путем предоставления Украине компенсации в случае, если та утратит роль транзитера газа.
Об этом сообщается в немецком журнале Spiegel.
Также упоминался вариант, при котором Германия может предложить Украине «сотрудничество в производстве водорода». Также рассматривалось «обещание» немецкой стороны выделить миллиарды на ремонт «полностью разрушенной» газовой сети Украины.
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.