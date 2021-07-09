В Германии назвали способ уладить разногласия по «Северному потоку — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Существующие между Берлином и Вашингтоном разногласия по поводу «Северного потока — 2» могут быть улажены путем предоставления Украине компенсации в случае, если та утратит роль транзитера газа.

Об этом сообщается в немецком журнале Spiegel.

Также упоминался вариант, при котором Германия может предложить Украине «сотрудничество в производстве водорода». Также рассматривалось «обещание» немецкой стороны выделить миллиарды на ремонт «полностью разрушенной» газовой сети Украины.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.