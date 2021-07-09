В Госдепе прокомментировали запрос Гаити об отправке американских военных

В Госдепе прокомментировали запрос Гаити об отправке американских военных
Прямо на вопрос об отправке американских военных в эту страну в дипведомстве не ответили. Фото: pixabay.com

Госдепартамент США заявил, что власти Гаити запросили «поддержку в области безопасности и для проведения расследования».

«Мы остаемся в постоянном контакте с властями Гаити, чтобы обсудить, как США могут помочь», — цитирует представителя Госдепа РИА «Новости».

Прямо на вопрос об отправке американских военных в эту страну в дипведомстве не ответили.

Напомним, неизвестные напали на президента Гаити и убили его. Президент Гаити Жовенель Моиз умер. В ночь на среду на резиденцию президента Гаити напали, некоторые из них говорили по-испански. Они стреляли в Моиза и его жену. От полученных травм он скончался. Пострадала и его жена. Ее госпитализировали в местную больницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что это не первое покушение на президента Гаити. Этой зимой сотрудники полиции предотвратили попытку государственного переворота и убийства Моиза.

гаити госдеп США


 

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