В Пулково в субботу нет задержанных рейсов

Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В субботу, 10 июля, из петербургского аэропорта все самолеты, как ожидается, вылетят вовремя.

Согласно данным на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или по ряду других причин.

Накануне в петербургском аэропорту Пулково задержали внутренние и международные рейсы. Всего с вылетом опаздали семь самолетов. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Антальи, Симферополя, Сочи, Москвы, Екатеринбурга и Оша. В частности, с вылетом задержались два рейса до Антальи ZF 7891 и FV 5853. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 14:20 и в 14:50, однако время вылета сдвинули.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково откроют курилки в ближайшие месяцы.