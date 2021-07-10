В Петербурге стоимость жилья выросла на 11%

В Петербурге с прошлого года цена на жилье выросла на 11%. Таким образом спрос на «вторичку» снизился.

Однако некоторое вторичное жилье продолжает быть популярным. Так, востребованными остаются комнаты в старом фонде и кирпичных домах.

При этом приобретение квартир в хрущевках и брежневках уже менее актуальными, и это несмотря на то, что годом ранее они реализовывались довольно скоро. В данный момент, как сообщает NevaToday, стоимость двухкомнатных квартиры в подобных домах выросла на 21%.

«Одннушки» в Лахте выросли в цене на 22%. Также студии в домах Красносельского района подорожали на 19%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что объемы покупки земли под застройку в Петербурге выросли в четыре раза.