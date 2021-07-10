Смольный объявил конкурс по транспортным перевозкам на 42 млрд рублей

Смольный объявил конкурс по транспортным перевозкам на 42 млрд рублей
Правительство Петербурга объявило конкурс по транспортным перевозкам на 42 млрд рублей. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Власти Петербурга объявили о конкурс по транспортным перевозкам на 42 млрд рублей.

Сведения о лотах были опубликованы 7 июля.

Правительство Северной столицы заявило о новых конкурсах по транспортным перевозкам по маршрутной сети.

Известно, что «Транспортная реформа» начинается в 2022 и закончится лишь в 2028 году.

На портале государственных закупок в розыгрыше принимают участие два лота. Один из них на 19,7 млрд, другой же на 22 млрд рублей.

Отмечается, что срок подачи подачи заявок будет остановлен 28 июля 2021 года.

Так, в первом лоте находится 23 маршрута, которые располагаются по большей части на юго-западе города, а второй — 24 на востоке и севере Петербурга.

Весь транспорт, за исключением двух, будет двигаться на сниженном природном газе. Два других будут работать на компримированном природном газе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что транспортную реформу в Петербурге проведут без рисков.

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