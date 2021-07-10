Смольный объявил конкурс по транспортным перевозкам на 42 млрд рублей

Правительство Петербурга объявило конкурс по транспортным перевозкам на 42 млрд рублей. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Правительство Петербурга объявило конкурс по транспортным перевозкам на 42 млрд рублей. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Власти Петербурга объявили о конкурс по транспортным перевозкам на 42 млрд рублей.

Сведения о лотах были опубликованы 7 июля.

Правительство Северной столицы заявило о новых конкурсах по транспортным перевозкам по маршрутной сети.

Известно, что «Транспортная реформа» начинается в 2022 и закончится лишь в 2028 году.

На портале государственных закупок в розыгрыше принимают участие два лота. Один из них на 19,7 млрд, другой же на 22 млрд рублей.

Отмечается, что срок подачи подачи заявок будет остановлен 28 июля 2021 года.

Так, в первом лоте находится 23 маршрута, которые располагаются по большей части на юго-западе города, а второй — 24 на востоке и севере Петербурга.

Весь транспорт, за исключением двух, будет двигаться на сниженном природном газе. Два других будут работать на компримированном природном газе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что транспортную реформу в Петербурге проведут без рисков.