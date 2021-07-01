Транспортную реформу в Петербурге проведут без рисков

В Северную столицу необходимо поставить 2 801 низкопольный и полунизкопольный автобус. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Северную столицу необходимо поставить 2 801 низкопольный и полунизкопольный автобус. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Начиная с апреля 2022 года Петербург будет переходить на новую модель транспортного обслуживания. В Смольном обещают провести транспортную реформу без рисков.

Переход но новую модель будет проходить поэтапно: в течение четырех месяцев, начиная с апреля следующего года. Процесс решили разбить на этапы, поскольку перевозчики не смогут поставить новый транспорт в город одновременно.

На первом этапе для транспортной реформы потребуется 864 автобуса. Второй этап стартует в июне 2022-го и задействует 693 автобуса. На третьем этапе на маршруты выйдет еще 1 244 автобуса.

Таким образом, в Северную столицу необходимо поставить 2 801 низкопольный и полунизкопольный автобус. Весь транспорт будет оборудован современными кондиционерами, системами информирования пассажиров и платежными терминалами.

Представители автопрома уже выразили готовность поставить значительно больший объем транспорта — 4 297 автобусов. Новые модели уже собирают ООО «УК «Группа ГАЗ», ПАО «КАМАЗ», ООО «МАЗ-РУС», ООО «ВОЛГАБАС ГРУПП».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Комитет по транспорту начинает следить за правилами стоянки в Петербурге: как теперь найти эвакуированную машину.