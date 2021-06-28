Комитет по транспорту начинает следить за правилами стоянки в Петербурге: как теперь найти эвакуированную машину

С 29 июня петербургский комитет по транспорту начинает контролировать соблюдение правил остановки и стоянки транспортных средств. Чиновники утверждают, что для водителей почти ничего не изменится. Gazeta.SPb рассказывает, что все-таки нужно знать тем, кто нарушит ПДД.

Что означают изменения?

Комитет по транспорту будет следить за соблюдением требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств. Другими словами — право выписывать протоколы об административных правонарушениях и забирать машины на штрафстоянку теперь есть у Смольного.

Как будут следить?

Отслеживать нарушителей будут и инспекторы, и видеокамеры.

Во-первых, по утвержденным маршрутам в зоне действия знаков «Остановка/стоянка запрещена» каждые 15-20 минут будут курсировать автомобили с автоматической фотофиксацией. Там, где уже установлены камеры, фиксация будет происходить каждую минуту. Эти материалы будут отправляться в государственную информационную систему, после чего автоматически будет формироваться постановление об административном правонарушении. Оно будет отправляться адресату по почте.

Во-вторых, проверку в зоне действия знаков «Остановка/стоянка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» будут вести пешие инспекторы. При обнаружении нарушения они будут оформлять протокол задержания транспортного средства и вызывать эвакуатор.

Как найти машину?

Узнать, куда эвакуировали машину можно будет по телефонам СПб ГУП «Центр экономической безопасности»: 680-33-32 и 680-33-33.

После этого владельцу авто придется получить разрешение на выдачу машины. Для этого нужно обратиться в один из четырех отделов комитета по транспорту: на 8-й Советской, 31/27, проспекте Ветеранов, 131, Синявинской, 3, или проспекте Просвещения, 54.

«Получить постановление об административном правонарушении возможно по месту рассмотрения дела на ул. 8-я Советская, 31/27 или по почте в личном кабинете на портале Госуслуг», — уточняет комитет по транспорту.

У водителя будет два месяца, чтобы оплатить административный штраф в три тысячи рублей. Заплатить придется и за работу эвакуатора – 3 тысячи и 4 рубля.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон о штрафах за неправильную парковку во дворах.