Петербургские медики в росте заболеваемости коронавирусом винят жару

Петербургские медики в росте заболеваемости коронавирусом винят жару
Из-за аномальной жары люди стали чаще контактировать друг с другом. Фото: GazetaSPB/Валентин Егоршин

Рост числа заболевших коронавирусом, по мнению врача, происходит в связи с беспечностью жителей Петербурга в аномальную жару. Жара в городе усилила распространение новой коронавирусной инфекции.

Все произошло из-за того, что петербуржцы несколько отпустили ситуацию и начали наслаждаться жаркими летними днями. При этом горожане позабыли меры безопасности. Об этом сообщила заведующая пятым отделением Госпиталя для ветеранов войн, врач-кардиолог высшей категории Наталия Березина на пресс-конференции ТАСС.

Когда на улице установилась теплая погода люди стали больше бывать на улице и посещать общественные места. Так горожане все чаще стали контактировать с другими людьми. Это отражается на уровне заболеваемости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пик заболеваемости COVID-19 пройден.

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Петербургские медики в росте заболеваемости коронавирусом винят жару
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