Коронавирусом в Петербурге за сутки заболели почти 2 тыс. человек

Коронавирусом в Петербурге за сутки заболели почти 2 тыс. человек
Коронавирус в Петербурге продолжает набирать обороты. Фото: unsplash

Статистика по количеству зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Суточный прирост заболеваемости составил 1 978 человек.

Об этом сегодня, 10 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего за время пандемии в Петербурге заболел 487 тыс. 921 местный житель. При этом 467 994 пациента смогли вылечиться от инфекции, в том числе 52 за минувшие сутки.

Лидером по суточной заболеваемости среди других регионов стала Москва. На втором месте Петербург, а на третьем месте оказалась Московская область. В Ленинградской области в статистику вошли 251 новый случай заражения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские медики в росте заболеваемости коронавирусом винят жару.

заболевшие коронавирусом коронавирус новости СПб


 

Новости партнеров
Петербуржцам отказывают в ревакцинации, если первая прививка сделана меньше полугода назад
Петербуржцам отказывают в ревакцинации, если первая прививка сделана меньше полугода назад
На дорогах Петербурга за выходные задержали 128 «машин-призраков»
На дорогах Петербурга за выходные задержали 128 «машин-призраков»
Врачи назвали новые симптомы, характерные для индийского штамма
Врачи назвали новые симптомы, характерные для индийского штамма "Дельта"
МЧС предупредило петербуржцев о жаркой погоде
МЧС предупредило петербуржцев о жаркой погоде
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Приозерском районе в лесу вторые сутки ищут 84-летнюю пенсионерку
В мире коронавирусом заболело уже 186 млн человек
В Мурино достроили две секции проблемного ЖК «Материк»
В аэропорту Пулково в пятницу задержали 12 рейсов
В Новоладожском канале нашли мужчину, утонувшего сутки назад
По делу о гибели 12-летней петербурженки в Турции назначили еще одну экспертизу
В России за сутки коронавирус подхватили более 25 тыс. человек
В Сланцах на стройке с третьего этажа упала школьница