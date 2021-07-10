Коронавирусом в Петербурге за сутки заболели почти 2 тыс. человек

Статистика по количеству зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Суточный прирост заболеваемости составил 1 978 человек.

Об этом сегодня, 10 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего за время пандемии в Петербурге заболел 487 тыс. 921 местный житель. При этом 467 994 пациента смогли вылечиться от инфекции, в том числе 52 за минувшие сутки.

Лидером по суточной заболеваемости среди других регионов стала Москва. На втором месте Петербург, а на третьем месте оказалась Московская область. В Ленинградской области в статистику вошли 251 новый случай заражения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские медики в росте заболеваемости коронавирусом винят жару.