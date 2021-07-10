В Петербурге от коронавируса скончались более 100 человек

В Петербурге от коронавируса скончались более 100 человек
Несмотря на то, что маски не дают 100%-й защищенности от заражения или распространения коронавируса, носить их необходимо. Фото: pixabay

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 102 случая.

Об этом стало известно в субботу, 10 июля. Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северная столица уступает только Москве. Следом идет Московская область. В Ленинградской области от ковида умерло всего 1 867 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 17 392 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 142 253 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пик заболеваемости COVID-19 пройден.

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