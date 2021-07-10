В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 40,4 тысяч человек

Жители Северной столицы продолжают сдавать тесты на выявление коронавирусной инфекции. За минувшие сутки обследование на коронавирус прошли 40 496 человек.
Об этом стало известно в субботу, 10 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 21 601 раз. Горожане задали вопрос, связанный с коронавирусом.
Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ВОЗ включила российский штамм коронавируса в список для наблюдения.