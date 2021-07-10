В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 40,4 тысяч человек

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 40,4 тысяч человек
Жители Петербурга сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Жители Северной столицы продолжают сдавать тесты на выявление коронавирусной инфекции. За минувшие сутки обследование на коронавирус прошли 40 496 человек.

Об этом стало известно в субботу, 10 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 21 601 раз. Горожане задали вопрос, связанный с коронавирусом.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ВОЗ включила российский штамм коронавируса в список для наблюдения.

COVID-19 новости СПб тесты на коронавирус


 

Новости партнеров
Глава ЦИК: Петербург ждут серьезные меры в случае нарушений на сентябрьских выборах
Глава ЦИК: Петербург ждут серьезные меры в случае нарушений на сентябрьских выборах
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
Врачи назвали новые симптомы, характерные для индийского штамма
Врачи назвали новые симптомы, характерные для индийского штамма "Дельта"
В петербургском метро девушки в подгузниках бегали по вагону и кричали
В петербургском метро девушки в подгузниках бегали по вагону и кричали
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Алеся Кафельникова родила первенца
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 40,4 тысяч человек
Милонов предложил законом запретить ходить по Петербургу полуголым
Стало известно, когда в Петербург поступят «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»
Куда сходить во время жарких выходных в Петербурге
В Кубани обещают наградить непривитых туристов штрафом в 30 тыс. рублей
В Петербурге в погоне за пьяным водителем полиции пришлось стрелять
Петербуржцы страдают из-за погибающих от жары деревьев