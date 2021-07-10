Подростки в Петербурге разворотили остановку и напали на мужчину

Подростки в Петербурге разворотили остановку и напали на мужчину
Подростки оторвали куски крыши от остановки возле «Южно-Приморского» парка. Фото: pixabay.com 

В Петербурге в Красносельском районе города рядом с парком «Южно-Приморский» произошел неприятный инцидент, связанный с подростками.

Как сообщает «Мегаполис ДТП и ЧП Петербурга» недалеко от парка «Южно-Приморский» подростки, как отмечается в источнике, в состоянии опьянения, напали на остановку.

На кадрах видео заметно, как двое молодых людей уселись на остановку и ногами пробивали ее крышу. При этом еще двое подросток стояли рядом.

Через какое-то время неравнодушный мужчина, не в силах смотреть на происходящее, сделал парням замечание.

Ответ не заставил себя ждать. Сначала всей толпой молодые люди накинулись на него, после чего мужчине пришлось отбежать к автомобилю.

Несколько минут спустя двое решили отомстить защитнику остановки и накинулись на машину. Однако здесь уже мужчина дал отпор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подростки массово скручивают колпачки с колес автомобилей. Это новый тренд соцсетей.

новости СПб остановка подростки происшествие южно-приморский парк


 

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