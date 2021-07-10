Стало известно, когда в Петербург поступят «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»

Стало известно, когда в Петербург поступят «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»
"КовиВак" и "ЭпиВакКорона" прибудут в Петербург во второй половине июля. Фото: скриншот видео

В Северную столицу во второй декаде июля будут доставлены препараты против новой коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

В Единой региональной информационно-справочной службе «122» сообщается, что в данный момент в пунктах вакцинации в наличии имеется лишь «Спутник V», пишет «Петербургский дневник».

Стало известно, что два других лекарства станут доступны в конце июля месяца.

Хотя двух из трех препаратов нет в городе, темпы вакцинации в Петербурге не идут на убыль. На минувшей неделе в пятницу горожане обновили рекорд по числу вакцинировавшихся за сутки — 21,7 тыс. человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге появилась онлайн-карта, показывающая свободные пункты вакцинации.

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