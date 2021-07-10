В Петербурге появилась онлайн-карта, показывающая свободные пункты вакцинации

В Петербурге заработал сервис, отслеживающий наличие свободных мест на вакцинацию от COVID-19. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Петербурге заработал сервис, отслеживающий наличие свободных мест на вакцинацию от COVID-19. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Удостоверившись, что в том или ином пункте вакцинации есть свободные окошки, петербуржцы могут смело записываться на прививку.

Работа нового сервиса нацелена на то, чтобы жители Петербурга могли найти наименее загруженные пункты вакцинации от COVID-19. Данную информацию опубликовали на сайте СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр».

На платформе можно увидеть наличие талонов на прививку в медицинских учреждениях города на Неве. Те пункты, которые в настоящий момент свободны, отмечаются на карте зеленым цветом.

Таким образом петербуржцы сумеют записаться на процедуру. Необходимо лишь кликнуть на иконку пункта вакцинации и, он автоматически перейдет на портал «Здоровье петербуржца».

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что петербуржцы толпятся в очередях и устраивают потасовки из-за вакцинации.