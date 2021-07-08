Петербуржцы толпятся в очередях и устраивают потасовки из-за вакцинации

Власти все-таки подтвердили, что рост заболеваемости в Петербурге связан с проведением Евро-2020. Пока заболевших становится все больше, растут и темпы вакцинации. Это, правда, сопровождается очередями в прививочные пункты, а иногда даже и потасовками.

О росте заболеваемости в Петербурге рассказала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. По ее мнению, он обусловлен проведением Евро-2020.

В Смольном при этом констатировали, что увеличились и темпы вакцинации. Впрочем, это стало ясно по очередям в прививочные пункты. Толпа горожан уже собиралась у цирка на Фонтанке. Накануне сообщалось, что очереди образовались у пункта вакцинации в одном из торговых центров.

В другой такой очереди мужчину устроили потасовку. Сообщалось, что конфликт завязался после того, как один из горожан попытался пройти в пункт без очереди.

Больше человек пытаются попасть в пункты вакцинации и с началом объявленной ревакцинации населения. Напомним, что повторную прививку рекомендуют делать тем, кто прививался от коронавируса в первый раз полгода назад. В настоящее время известно, что ревакцинацию прошел 41 человек.

В Смольном неоднократно отмечали, что вакцины помогут справиться и с новыми штаммами коронавируса. Кстати, о своем опыте недавно рассказал директор НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Вадим Мануковский. Врач уже болел коронавирусом в 2020-м году, а в июне понял, что вновь нездоров, когда потерял обоняние. По его словам, у него была высокая температура, и ему потребовалась госпитализация из-за инфекционно-токсического шока. Болезнь оказала сильное влияние на печень.