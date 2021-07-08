Петербуржцы устроили потасовку в очереди на вакцинацию в ТЦ

Жители Петербурга устроили потасовку в очереди за прививкой от коронавируса. Конфликт разгорелся между двумя мужчинами.

Инцидент произошел вечером среды, 7 июля, в торговом центре «Жемчужная плаза». Подробности рассказали в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, причиной разбирательств стало поведение одного из мужчин, который решил пролезть в пункт без очереди. Желающие привиться начали спорить в попытке выяснить, кто первым занял очередь. Одна из неподалеку стоящих женщин попросила разъяренных мужчин успокоиться и не начинать драку. Это подействовало, и конфликт был исчерпан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с начала старта ревакцинации от коронавируса в Петербурге повторно привился 41 человек.