Ревакцинацию от COVID прошли более 40 петербуржцев

С начала старта ревакцинации от коронавируса в Петербурге повторно привился 41 человек.

Всего за прошедшие сутки первичные прививки сделали 20 505 человек, вторичные – 5 817. Общее число привитых достигло 998 316 человек.

Как сообщила пресс-служба Смольного, с начала массовой вакцинации в Петербург поступило 1 129 042 дозы вакцины. Ее ежедневно доставляют в пункты вакцинации. Запас составляет 130 685 комплектов доз.

Кампания по ревакцинации населения стартовала и в Северной столице, и в Ленинградской области. Повторную прививку рекомендуют делать тем, кто уже прошел вакцинацию полгода назад.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в идеальном меню при вакцинации точно не будет сладкой и жирной пищи, а также фастфуда. Такие продукты чаще всего становятся причиной ожирения, которое влияет на снижение иммунитета.