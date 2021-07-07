Россиянам рассказали, как питаться при вакцинации

Иммунитет зависит от того, как человек питается, так что стоит уделить этому внимание.
Ученые рассказали, как стоит питаться при вакцинации, чтобы иммунитет работал эффективнее всего. Об этом пишут «Известия».
В идеальном меню точно не будет сладкой и жирной пищи, а также фастфуда. Такие продукты чаще всего становятся причиной ожирение, которое влияет на снижение иммунитета. При этом стоит есть нежирный белок, продукты с высоким содержанием пробиотиков и большим количеством пищевых волокон. Последние позволяют уменьшить стресс и снять напряжение.
В период вакцинации нужно обратить внимание на нежирное мясо, рыбу и курицу, бобовые. Все это позволит иммунитету быть крепче.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «КовиВак» доказал эффективность против штамма коронавируса «Дельта».