Петербуржцы снова жалуются на очереди за прививкой от коронавируса

Петербуржцы снова жалуются на очереди за прививкой от коронавируса
Петербуржцы готовы драться в очередях. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На этот раз горожане сообщают о длительном ожидании в одном из торговых центров.

Жители Санкт-Петербурга уверяют, что не могу сделать прививку от коронавируса не потому, что не хотят, а потому, что не могут ее дождаться. Соответствующий пост появился в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Так, горожане обсуждают очередь в ТЦ «Жемчужная плаза». Они уверяют, что в день в пункте вакцинации готовы прививать не более 70 человек, хотя в очередях стоит намного больше людей. Из-за нехватки препаратов люди ссорятся и даже дерутся, уверяют очевидцы. Некоторые добавляют, что приходится приходить несколько дней подряд, чтобы получить укол.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы выстроились в очередь за прививкой в «Охта Молл».

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