Милонов предложил законом запретить ходить по Петербургу полуголым

Милонов предложил законом запретить ходить по Петербургу полуголым
Виталий Милонов. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Однако назначать жителям Петербурга штрафы за полуголый вид, согласно мнению депутата, пока не время.

Депутату Государственной думы Виталию Милонову не нравится, когда петербуржцы и гости города, надевают довольно откровенную одежду, даже несмотря на жару в городе, сообщает «Петербургский дневник».

Депутат думает, что в Северной столице необходимо выглядеть так, как требует статус культурной столицы.

Также Милонов считает, что пока еще не время взымать штрафы за обнаженный торс, при этом уже можно внести в административный кодекс статью, которая позволит правоохранительным органам выносить предупреждения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что депутат Виталий Милонов предложил предоставлять вакцинированным дополнительные выходные.

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