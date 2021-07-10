Милонов предложил законом запретить ходить по Петербургу полуголым

Однако назначать жителям Петербурга штрафы за полуголый вид, согласно мнению депутата, пока не время.

Депутату Государственной думы Виталию Милонову не нравится, когда петербуржцы и гости города, надевают довольно откровенную одежду, даже несмотря на жару в городе, сообщает «Петербургский дневник».

Депутат думает, что в Северной столице необходимо выглядеть так, как требует статус культурной столицы.

Также Милонов считает, что пока еще не время взымать штрафы за обнаженный торс, при этом уже можно внести в административный кодекс статью, которая позволит правоохранительным органам выносить предупреждения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что депутат Виталий Милонов предложил предоставлять вакцинированным дополнительные выходные.