Милонов предложил предоставлять вакцинированным дополнительные выходные

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил давать дополнительные оплачиваемые выходные вакцинированным гражданам.

По его словам, благодаря этому увеличатся темпы добровольной вакцинации.

«В данной связи предлагаю вам оценить идею предоставления дополнительных дней оплачиваемого отпуска для тех граждан, которые добровольно прошли или собираются пройти курс вакцинации», — цитирует его RT.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Собянин призвал жителей столицы не упускать возможность получить дополнительную защиту от ковида и напомнил о важности иммунитета сейчас, в условиях распространения более агрессивного штамма «дельта», при котором симптомы становятся более тяжелыми.