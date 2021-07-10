В аэропорту Пулково в пятницу задержали 12 рейсов

В аэропорту Пулково в пятницу задержали 12 рейсов
Из Пулково 12 самолетов вылетят позднее. Фото: Baltphoto

Сегодня, 10 июля, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние и международные рейсы. Всего с вылетом опаздывают 12 самолетов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Антальи, Симферополя, Анапы, Калининграда, Пафоса, Липецка, Москвы, Калининграда, Навои. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Задерживается три рейса до Антальи. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 13:20, 14:40 и 17:35, однако время вылета сдвинули.

Далее с опозданием вылетит рейс до Симферополя. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 14:10.

Также задерживают рейс до Анапы. Самолет должен был улететь в 14:10. Еще опаздывают два рейса до Москвы, которые планировались в 18:35 и 22:45.

Время время вылета двух самолетов в Калининград с 13:50 и 21:25 также отложили.

Рейс до Пафоса, запланированный на 16:50 задерживается. Самолет в Липецк вместо 18:40 улетит позже.

Следующая задержка — самолет до Навои. Вылет сдвинули с 20:50.

Причины задержек не указываются. Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор осмотрел 1,4 млн икринок форели в Пулково.

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