Петербуржцам пообещали кратковременные дожди и грозы в воскресенье

В Петербурге в воскресенье, 11 июля, ожидается кратковременные дожди и грозы. Однако на жару это не повлияет.

Об этом предупредили в ГУ МЧС России по городу. Завтра в городе ожидается аномальная жара. Ветер днем – южного направления подует со скоростью 2-7 метров в секунду. Вечером порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.

В ночное время суток столбики термометров покажут +21… +23 градусов. Днем столбики термометров покажут +31… +33 градусов.

Атмосферное давление в течение суток будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.