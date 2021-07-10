Мясников назвал опасный тип головной боли

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что определенный тип головной боли может указывать на аневризму сосудов головного мозга.

«Если <…> у вас возникает ощущение, что голова буквально разрывается, то вы под угрозой», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, боль может усиливаться при кашле и перемене положения тела. Он добавил, что это смертельно опасное заболевание.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что медик рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что хромота у пожилых людей может указывать на риск сердечно-сосудистых заболеваний: инфаркта или инсульта.