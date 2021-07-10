Мясников назвал опасный тип головной боли

Мясников назвал опасный тип головной боли
Александр Мясников. Фото: кадр из видео на Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что определенный тип головной боли может указывать на аневризму сосудов головного мозга.

«Если <…> у вас возникает ощущение, что голова буквально разрывается, то вы под угрозой», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, боль может усиливаться при кашле и перемене положения тела. Он добавил, что это смертельно опасное заболевание.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что медик рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что хромота у пожилых людей может указывать на риск сердечно-сосудистых заболеваний: инфаркта или инсульта.

Александр Мясников врач головная боль


 

Новости партнеров
В заливе Мексики произошел подводный пожар: огонь поднимался с глубины 78 метров
В заливе Мексики произошел подводный пожар: огонь поднимался с глубины 78 метров
В Петербурге ожидаются грозы и до +31 градуса, 119 лет назад было всего +10
В Петербурге ожидаются грозы и до +31 градуса, 119 лет назад было всего +10
Глава ЦИК: Петербург ждут серьезные меры в случае нарушений на сентябрьских выборах
Глава ЦИК: Петербург ждут серьезные меры в случае нарушений на сентябрьских выборах
МЧС предупредило петербуржцев о жаркой погоде
МЧС предупредило петербуржцев о жаркой погоде
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве столкнулись десять автомобилей. Есть пострадавшие
СК возбудил дело после нападения на полицейских в Грозном
Женщина легла на дорогу и заблокировала проезд троллейбусу в Петербурге
Парламент Гаити отложил инаугурацию временного президента
В Москве снова закончился «КовиВак»
Мясников назвал опасный тип головной боли
Глава Роспотребнадзора заявила, что после вакцинации от COVID-19 человек не ...
В водоеме у ЖК «Молодежный» ищут утонувшего