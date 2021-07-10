Парламент Гаити отложил инаугурацию временного президента

Верхняя палата парламента Гаити приняла решение отложить инаугурацию временного президента республики.

«Сенаторы решили отложить приведение к присяге, назначенное на сегодняшний день <…> Крайне необходимо возродить надежду в нашей стране», — сообщил председатель сената Гаити Жозеф Ламбер, который должен занять эту должность в Twitter.

Такое решение было принято в связи с желанием сенаторов присутствовать в полном составе. Новая дата инаугурации пока не называется.

Ранее сенат Гаити в своей резолюции провозгласил председателя Сената Жозефа Ламбера временным президентом.

Напомним, на президента Гаити Жовенеля Моиза напали, он получил смертельное ранение. Нападение произошло в ночь на сред. Некоторые из нападавших говорили по-испански. Они стреляли в Моиза и его жену. От полученных травм он скончался. Пострадала и его жена. Ее госпитализировали в местную больницу. Большинство из нападавших уже задержаны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что это не первое покушение на президента Гаити. Этой зимой сотрудники полиции предотвратили попытку государственного переворота и убийства Моиза.