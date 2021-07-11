Бритни Спирс ищет нового адвоката для избавления от опеки отца

Певица Бритни Спирс ищет нового адвоката для того, чтобы избавиться от опекунства со стороны своего отца, Джейми Спирса.

По данным издания TMZ, поп-исполнительница обратилась к бывшему федеральному прокурору, Мэтью Розенгарту, с просьбой представлять свои интересы в суде против Джейми Спирса.

Мэтью Розенгарт ранее представлял интересы Стивена Спилберга, Шона Пенна, а также братьев Бена и Кейси Аффлеков.

Предыдущий адвокат певицы, Сэм Ингхэм, уволился после того, как суд отклонил ее иск о лишении опекунства ее отца.

Напомним, судья отклонил запрос американской певицы Бритни Спирс, которая просила лишить ее отца Джеймса статуса опекуна над ней. Об этом пишет издание Variety. Известно, что Спирс рассказала, как с ней обращается семья. Она уверяет, что ей не нужен опекун, так как она способна отвечать за себя самостоятельно. Артиста заявила, что отец заставляет ее работать, а также не позволяет распоряжаться ни деньгами, ни личной жизнью – он, например, сделал все, чтобы Спирс не могла родить еще одного малыша.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, почему Бритни Спирс решила извиниться после откровений, поразивших поклонников.