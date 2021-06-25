Почему Бритни Спирс решила извиниться после откровений, поразивших поклонников

Сначала откровения, а затем извинения, — певица Бритни Спирс решила попросить прощения у поклонников после того, как выступила в суде. Впрочем, извинялась она не за шокирующие заявления.

Чем удивила Бритни Спирс в суде

Уже не первый год популярная певица Бритни Спирс не ведет публичную жизнь. Она нигде не появлялась, не давала интервью и лишь время от времени публиковала в социальных сетях видео из своего дома.

Накануне 39-летняя звезда потребовала прекратить ее опекунство в суде Лос-Анджелеса.

Бритни заявила, что до этого не делала никаких объявлений, поскольку боялась, что ей никто не поверит.

Певица решила рассказать о том, что отец полностью контролировал ее жизнь, а любое ее неповиновение заканчивалось принудительной отправкой в клинику. По ее словам, родитель запрещал ей все, даже перекрасить шкаф в спальне.

Как отметила Бритни, отец и команда опекунов держат под контролем ее финансы. Из многомиллионного заработка она получала две тысяч долларов в неделю.

Больше всего поклонников впечатлило заявление Бритни Спирс о том, что ей запрещали заводить детей. Она рассказала, что хотела бы завести семью, но не может сделать это, находясь под опекой. Как отметила певица, охранники не покидали ее даже во время переодеваний перед концертом.

«Мне поставили внутриматочную спираль, чтобы я не забеременела. Сейчас я хочу удалить ее, выйти замуж и родить ребенка, но команда опекунов не разрешает мне это сделать. Они не хотят, чтобы у меня были еще дети», — сообщила Спирс.

Заявлениями певицы были поражены не только ее поклонники, но и другие знаменитости. Бывший возлюбленный Бритни Джастин Тимберлейк заметил, что все сообщество должно поддержать певицу.

Почему Бритни не может распоряжаться своей жизнью

Последние 12 лет Бритни Спирс, как и считали многие поклонники, живет фактически в заложниках. Она находится под опекой отца, Джеймса Спирса. Опеку над певицей ее отцу передали после череды скандалов, которая произошла около 15 лет назад. Ее обвиняли в злоупотреблении алкоголем и наркотиками. Звезда потеряла родительские права на двух сыновей после развода с Кевином Федерлайном. Певица умудрилась попасть в реабилитационную клинику, выйдя из которой побрилась налысо.

Отец звезды подал в суд и получил опеку над дочерью. Так он получил право вести за Бритни деловые переговоры, продавать ее собственность и ограничивать ее встречи. В Сеть просачивались сообщения о том, что в какой-то момент ей запретили пользоваться телефоном и общаться в социальных сетях.

Сама Бритни при этом выступала с заявлениями о том, что ее жизнь в порядке.

Тем временем в Интернете развернулось движение «Освободители Бритни». Люди начали публиковать посты с таким хэштегом.

Извинилась перед поклонниками

Для многих последние заявления Спирс в суде стали удивлением на фоне ее прежних слов. Прежде она жаловалась на то, что ее семья получает угрозы из-за слухов о ее «пленении», а также призывала не верить слухам и заверяла, что может постоять за себя.

В своем Instagram певица решила извиниться перед поклонниками.

«Я прошу прощения за то, что притворялась, будто последние годы со мной все было в порядке. Я делала это из-за своей гордости. Мне было неловко делиться тем, что со мной случилось. Все ведь хотят быть в Instagram веселыми. Хотите верьте, хотите нет, но притворство мне даже помогло. Все дело в том, что Instagram помог мне найти классный выход, чтобы напомнить о своем существовании», — заметила артистка в своем посте.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что отец Бритни Спирс рассказал о диагнозе звезды.