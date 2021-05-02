Отец Бритни Спирс рассказал о диагнозе звезды

Он заявил, что у певицы слабоумие – именно по этой причине ей нужна опека.

Певица Бритни Спирс страдает слабоумием – такое заявление сделал ее отец. О диагнозе стало известно из документального фильма BBC «Битва за Бритни».

Создатель фильма заявил, что допускает, будто у Бритни Спирс действительно есть диагноз. При этом он убежден, что куда хуже, если его придумал отец, который таким образом пытается получить полное опекунство, чтобы распоряжаться финансами успешной дочери.

Напоминаем, что Бритни Спирс стала зависимой от своего отца после череды нервных срывов в 2008 голу. Последние 10 лет из-за этого она не имеет права распоряжаться собственными деньгами, имуществом, вести переговоры, видеться с детьми, водить машину, нанимать юриста и в целом контролировать жизнь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бритни Спирс призналась, что плакала из-за документального фильма о себе.